Son Dakika... Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik duyurdu: Soylu hakkında 5 kuruşluk dava

06 Aralık 2022 Salı, 13:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabı Twitter'dan Soylu hakkında 5 kuruşluk tazminat davası açtıklarını belirtti.

Çelik sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; 'Şerefsiz' hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık!

Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!"

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince;



"Şerefsiz" hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık!



Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!@kilicdarogluk — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 6, 2022

KILIÇDAROĞLU 4 SORU YÖNELTTİ

CHP Genel Başkanı, Bakan Soylu'ya yönelik 4 soru yöneltmişti.

Kılıçdaroğlu, şunları sormuştu:

"1- Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?

2- Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi elini kolunu sallayarak onu öldürdü?

3- Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi?

4- Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişi neden bu konuma getiriyorsunuz?"

SOYLU'DAN HAKARETLİ YANIT

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında" dedi.

Soylu, açıklamasında, "İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" ifadelerini kullandı.