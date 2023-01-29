Kemal Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyene oy vermeyin

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Akşehir’de Büyük Yörük Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu için kente “Baba ocağına hoş geldin” afişleri asıldı. Buluşmaya Antalya, Denizli, Samsun, Hatay ve Afyon gibi pek çok ilden yurttaşlar katıldı.Toplantı öncesi mehter takımı İzmir Marşı’yla Kılıçdaroğlu için bestelenen ve “Kemal Başkan Türkiye’ye ışık saçan umudumuzsun” sözlerinin geçtiği şarkıyı seslendirdi. Yörükler, Kılıçdaroğlu için “Zeybek” ve “Silifke” oynadı. Salondaki yurttaşlar da Türk bayraklarıyla marşlara ve oyunlara eşlik etti.

Kürsüye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “14 Mayıs’ta Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle genel başkanımızı cumhurbaşkanı olarak göreceğiz” dedi. Bunun üzerine salonda “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” sloganları atıldı.

Ailesinin yurdunda olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Herkesin hakkının teslim edildiği bir iklimi öğütlediler bize. ‘Kurdun da kuşun da hakkı var’ dediler. Yörük kültürü sıradan bir kültür değil. Tarihin derinliklerini uzanan kadim bir kültür” dedi.

Akşehir’e il olma sözü veren Kılıçdaroğlu, “Bugün her birimize ciddi bir sorumluluk düşüyor. Atatürk’ü düşünün. Samsun’a çıktı, Erzurum’a geldi, Sivas’a gitti. Akşehir’e de 22 kez geldi. Burası milli kurtuluşun karargâhı oldu. Niye il değil Akşehir? Bağımsızlık savaşının asıl karargâhı burası. Burayı il yapacağız. Milli Kurtuluş Savaşımızın karakutusu Akşehir’dir” ifadelerini kullandı.

‘BU KARDEŞİNİZ YAPACAK’

“Sizden istediğim bir şey var” diyen Kılıçdaroğlu, “Kimseyi ötekileştirmeyelim. Devlette bir çürüme olduğunu biliyorum. O çürümeye sizlerin takdiriyle son vereceğiz” ifadelerini kullandı. Devlette liyakat vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, “Rüşvet alanı büyükelçi atıyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanettir. Asla moralinizi bozmayın” dedi.

Siyasette zenginleşme olmayacağını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Birileri zenginleşiyorsa bilin ki kul hakkı yemiştir. Kimsenin kul hakkı yiyene ortak olmasını, oy vermesini istemem” diye konuştu.