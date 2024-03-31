Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Partimize gerekli desteği verdik'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:48

Güncelleme: 31.03.2024 - 14:49

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu’ndaki "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.



Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık. Partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey.Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

