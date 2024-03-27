Kılıçdaroğlu’ndan ‘sahte pankart’ açıklaması: ‘Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır’

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’nin İstanbul’da astığı iddia edilen pankartı yalanladı. Kılıçdaroğlu, “Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 19:32
Kılıçdaroğlu’ndan ‘sahte pankart’ açıklaması: ‘Partimin bütün adaylarına desteğim tamdır’
Abone Ol google-news

Sosyal medyada ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’n İstanbul’da astığı iddia edilen bir pankart sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu pankartta Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı bulunurken, üzerinde de ‘Seni sırtından hançerleyenlere oy yok…Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ yazıyor.

"PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR"

Kılıçdaroğlu, bugün X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada pankartın sahte olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Sahte pankartçılara; Sahte pankartlardan medet umanlara, Bir yerlere yaranabilmek için seçimleri manipüle edenlere, Kötü kalpli insanlara…

'Bilal'e anlatır gibi” son kez anlatıyorum…

'Kılıçdaroğlu sahaya inerse duygusal kopuş olur, seçmen sandığa gelmez' şeklindeki tezlerine saygı duyup bu teze sadık kalan ve istenilen şekilde sessizce  kenarda oturan ben,

'Kılıçdaroğlu neden sessiz kalıyor, neden seçim için çalışmıyor.' denilerek, haksızca ve hayasızca eleştirilen ben,

Partimizin Genel Başkanına yapılan bütün hakaretlere karşı çıkan ve her fırsatta kurumsal kimliğimizi korumaya çalışan ben,

Defalarca ama defalarca partimin bütün adaylarına destek çağrısı yapan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 400 belediyesinin tamamını kazanacak gücünün olduğunu ve hedefimizin bütün belediyeler olduğu vurgusunu yapan ben,

Bütün bunlara rağmen, 'Kılıçdaroğlu partisinin seçimi kaybetmesini istiyor' iftirasına uğrayan yine ben..

Tekrar ediyorum; PARTİMİN BÜTÜN ADAYLARINA DESTEĞİM TAMDIR!

Ayrıca; okuduğum yorumlarda ölmemi çok arzuladıklarını söyleyen trollere ve muhalif gibi görünen ama ülkemize değil de kendi istikballerine çalışanlara söylüyorum: Evet, birgün öleceğim ama şunu aklınızdan asla çıkarmayın; ölene kadar sizinle mücadele etmeye devam edeceğim!

Bunu da asla unutmayın: Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"


Kemal Kılıçdaroğlu haberleri sahte haberleri sahte pankart haberleri Kılıçdaroğlu Gönüllüleri haberleri

İlgili Haberler

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek

Jahrein'e kötü haber: Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu - Ahlaksızlığın kurumsallaşması - 2

Kemal Kılıçdaroğlu - Ahlaksızlığın kurumsallaşması - 2
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu mesajı: 'Allah ondan razı olsun'

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu mesajı: 'Allah ondan razı olsun'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim

Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklilere zam yerine özel indirim
Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!

Lapseki açıklarında tekne karaya oturdu!
Gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?

Gelecek öngörüleriyle ünlenen fizikçi Michio Kaku'nun önümüzdeki yıllar için tahminleri neler?
Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı… İstenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomeni Merve Veziroğlu’nu 58 yerinden bıçaklamıştı… İstenen ceza belli oldu
'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti

Oyuncu Erkan Petekkaya’nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti
DEM Parti’den ‘Ahmet Saymadi’ açıklaması: İtiraf değil iftira

DEM Parti’den ‘Ahmet Saymadi’ açıklaması: İtiraf değil iftira
Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’

Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’