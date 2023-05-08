Kemal Kılıçdaroğlu, 'rüşvet' iddialarının araştırılmasını istedi: O paralar gelecek

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:00

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Kırşehir, Kırıkkale ve Antalya’da miting yaptı. Yurttaşlar Kılıçdaroğlu’nu bağrına bastı.

Konuşmalarında iktidara yüklenen Kılıçdaroğlu, “Bunlar mal varlıklarını yurtdışına götürüyorlar. Onları son kuruşuna kadar alacağım, Türkiye’ye getireceğim. Esnafa, çiftçiye, ev kadınlarına vereceğim. Kul hakkı yiyenler benden korkuyor. Gelirsem belli. Paraları vereceksin” dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski koruması Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın “rüşvet” iddiaları ile ilgili de “Bir milyar Avro götürdüğünü söylüyor. Bunu (videoyu) yasaklıyorlar. Bu adam yalan söylüyorsa doğrusu nedir araştıracaksın. Konuşmasın istiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘YOKSULLUĞU BİTİRECEĞİM’

Mitinglerde yoksulluk üzerinden mesajlar veren Kılıçdaroğlu, “Size sözüm var. Bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti getireceğim. Alınteri dökenlerin hakkını teslim edeceğim. Aile Destekleri Sigortası’yla hiçbir ailede ‘Benim gelirim yok’ sıkıntısı duymayacaksınız. Bir yerde yoksulluk varsa devletin ayıbıdır. Onun için yoksulluğu bitireceğim” diye konuştu.