Cemre Demirel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Adam benimle bile helalleşti...'

AKP, İstanbul Havalimanı mitinginde sosyal medya fenomeni Cemre Demirel'in videosunu izinsiz yayınlandı. Video ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 18:36
Cemre Demirel'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: 'Adam benimle bile helalleşti...'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği mitinginde sosyal medya fenomeni Cemre Demirel'in, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ya bu nasıl bir basiretsizlik oğlum aday olma" ifadelerini kullandığı video izinsiz yayınlandı. 

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından konu ile ilgili Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada "AK Parti, Cemre Demirel’i mitingine malzeme etmiş. Demirel gençtir ve gençler bazen deli dolu olurlar. Normaldir. Ricam, sosyal medyada hiç kimse kendisine kötü bir şey demesin. Gençleri kullananlar ayıplarıyla kalsın. Beni eleştirenin de sevenin de başımın üstünde yeri var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Demirel de Twitter hesabından Kılıçdaroğluna cevap verdi.  Cevabında "Çok şık. Ne diyeceğimi bilemedim. Adam benimle bile helalleşti. Adaylığınızı asla istemedim. Bugün bile aday olmanızı istemiyorum. Ama oldunuz ve susup oyumu size vereceğim. Adaylığınızdan itibaren (mecburen) size oy vereceğimi yayınlarımda defalarca dile getirdim, yakınen takip edenler biliyor. Mahallesiz biri olarak insan yerine koyulmaya alışık değilim, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. 

Demirel'in avukatı ise konu ile ilgili olarak "Düzenledikleri İstanbul Mitingi'nde müvekkilim Cemre Demirel'in görüntülerini izinsiz kullanma acizliğine düşen AKP'li sorumlulardan yaptıkları hukuksuz fiilin hesabı yargı aracılığıyla sorulacaktır, duyurulur" dedi.


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