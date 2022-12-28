Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstinaf'ın Gezi Davası kararına tepki
Gezi Parkı Davası'nda, Osman Kavala ve 7 kişi için verilen hapis cezaları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı. Karara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız!" ifadelerini kullandı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Osman Kavala'yı TCK'nin 312/1. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise 18'er yıl hapis cezasına hükmetti.
'HUKUKA UYGUN' BULUNDU
Kararı taraflar istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 kişi için verilen 18'er yıl hapis cezası 'hukuka uygun' bulundu.
Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Dosyanın önümüzdeki günlerde Yargıtay'a gönderilmesi bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Yargı kararına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız!"
Lanet olsun size de kurduğunuz kirli düzene de. Adaleti bu ülkeye getireceğiz! Vera’yı babasına kavuşturacağız! https://t.co/F3Nb3IaN19— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 28, 2022
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