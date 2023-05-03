Selahattin Demirtaş'tan forslu 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı: 'Benim oyum sizedir'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 21:44

Güncelleme: 03.05.2023 - 21:45

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yeni bir tweet paylaştı. Demirtaş, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na açık desteğini sundu.

"BENİM OYUM SİZEDİR"

Demirtaş, Twitter hesabında Kılıçdaroğlu’na desteğini şu sözlerle ifade etti:

“Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye’yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu”

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu,



Allah yolunuzu açık etsin.



Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum.



Benim oyum sizedir, Sayın #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu pic.twitter.com/BQlJQAxKNy — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 3, 2023

NE OLMUŞTU?

Demirtaş sabah saatlerinde bir paylaşım yapıp "Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bu akşam 21:00’de burada önemli bir mesaj paylaşacağım, lütfen bildirimleri açın. Zaten açıksa sorun yok :) Akşam görüşmek üzere" demişti.