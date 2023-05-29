Kemal Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor buradayız!

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:00

CHP genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yine yoğun güvenlik önlemi alındı. Merkezin bulunduğu sokak çift taraflı olarak geçişlere kapatıldı. Partinin ilk katı hariç üst katlar gazetecilerin gitmesine izin verilmedi. İlk turda Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde konuşma yapması için hazırlanan platform, bu turda kurulmadı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk turun aksine seçimi Millet İttifakı liderleriyle değil kurmaylarıyla genel merkezin en üst katından takip etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ANKARA’DA TAKİP ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da seçimleri CHP’den takip etti. Ancak bu sefer seçimle ilgili açıklamalar iki başkandan gelmedi. Partinin dördüncü katı seçim takip sistemi için ayrıldı. Oy verme işleminin tamamlandığı saatlerde CHP’de ilk turdaki coşku yerine daha durgun bir hava gözlemlendi. Partiden seçimle ilgili açıklamalar ilk tura göre daha erken ve temkinli başladı.

‘SUYU BULANDIRMAYIN’

İlk olarak 17.30’da kameraların karşısına çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçimin mevcut ve önceki dönem milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, örgütler ve yerel yönetimler tarafından seçim bölgelerinde takip edildiğini vurguladı. “Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız” diyen Öztrak, sandık görevlilerine “Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz. Bütün işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız” çağrısını yaptı. Manipülasyonlara karşı yurttaşları da uyaran Öztrak, “Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin” dedi.

‘NEFES NEFESE YARIŞ’

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının ardından Öztrak, tekrar açıklama yaptı. Anadolu Ajansı ile yine algı yapıldığını söyleyen Öztrak, “Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir sonuç var. İpi göğüslemek için bütün usulsüzlükleri önleyeceğiz. Bütün işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın. Şu an itibariyle her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz” bilgisini paylaştı.

‘MÜCADELE EDECEĞİZ’

Kılıçdaroğlu açıklamanın olduğu salonda partililerin alkışlarıyla karşılandı. Millet İttifakı’nın devam edeceğini ve mücadelenin süreceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim, etmedim. Haksızlığa karşı susup dilsiz şeytan olamazdım, olmadım. Çocuklarımızın yatağa aç girmesine, esnafın borç içinde olmasına gönlüm razı gelemezdi, gelmedi. Hepimiz bir aileyiz. Koskoca bir ailenin birbirine düşürülmesine müsaade edemezdim, etmedim. Ben bir dostunuz, evladınız, amcanız, bu toprakların bir insanı olarak her zaman hakkınız, hukukunuz için mücadele verdim. Vermeye de devam edeceğim. Sizlerden bir ricam var. Evlatlarınız, kendiniz, emeklilerimiz, çiftçilerimiz için demokrasi mücadelesi vermeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin tüm imkânları bir adamın ayağına serildi. Boyun eğmeden mücadele eden Millet İttifakı’na ve seçmenlerimize teşekkür ederim.

‘SIKINTILAR BEKLİYOR’

Bu seçimde halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi net olarak ortaya çıkmıştır. CHP ve Millet İttifakı tüm unsurlarıyla her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bu vatan için ne yapsak azdır. Asıl üzüntüm ülkeyi bekleyen çok daha ciddi sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında da dik olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim. Şu andan itibaren bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli bir şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız.”