Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 6’lı masa vurgusu: 'İnadına birlikteyiz'

08 Eylül 2022 Perşembe, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yenileyerek kapasitesini artırdığı Balık Hali ve yeni ilçe terminalinin açılışını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “En taze balığın Ankara’da olduğu söyleniyor ama balığı tüketen Ankaralıların güzel bir ortamda balığın hazırlandığını, satıldığını, müşteriye sunulduğunu görmeleri lazımdı. Eski hal gerçekten de sizin hakkınız değildi. Şimdi size hakkınız teslim edildi. Gayet güzel, uygar bir ortamda gelen ürünleri alacaksınız, onları tüketiciye sunacaksınız” dedi.

Konuşmasında 6’lı masaya da vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Altı lideriz orada. Hepimiz bu ülkede huzur, barış istiyoruz. Hepimiz birlikte yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Ayrışmayı, kavgayı değil, tam tersine beraber, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Ama biz bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. Biz bazılarının inadına karşın beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız, Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız” dedi.

‘KAVGADAN BIKMADIK MI?’

Türkiye’nin kavgadan yorulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Kavgadan bıkmadık mı ya? Kardeş kardeşi sorgulamaya başladı. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Yetmiyor mu bu? Niye kucaklaşmıyoruz? Biz Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren bir gelenekten geliyoruz. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı. İki kırmızı çizgimiz vardır: vatanımız ve bayrağımız. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üstüne yeri vardır. Millet İttifakı olarak bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız” diye konuştu.