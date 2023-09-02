Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başkanlara sitem: Kitapçıkları okumuyorsunuz, söylediklerimi aktaramıyorsunuz

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe kongreleri süreci devam ederken önceki gün partisinin genel merkezinde Ankara’nın ilçe başkanları ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu toplantıda başkanlara, genel seçimlerde konuşmalarının halka yeterince anlatılamadığını söyleyerek, “Okuma kültürünü partide oturtmamız lazım. Kendi bastığımız kitapçıkları okumuyorsunuz. Partinin tarihini de iyi bilmemiz lazım. Eski dönemlerine hâkim olmamız lazım. Bir milletvekili çıkıp ‘CHP şu tarihte cami yıktı’ dediğinde o dönemi doğru anlatamadığınız için bu gibi şeyler üstümüze kalıyor. Halbuki böyle şeyler hiç yaşanmadı” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Grup toplantılarında söylediklerim sahada tekrarlanmıyor, insanlar duymuyor. Böyle olunca da biz yapacağımızı anlatamamış oluyoruz. Sahada tekseslilik sağlanamıyor” eleştirisini getirdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimler için ise, örgüte, “Kişiye dokunmadan yapılan siyasetin anlamı olmuyor. Bire bir görüşerek insanları kazanın” vurgusunu yaptığı kaydedildi.