Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na destek

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, “Şişli Sofrası” sosyal yardım kampanyası etkinliğine katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile geldi. Bir grup genç CHP liderinin salona girdiği sırda, ‘Ben Kemal, Geliyorum’ yazan pankart açtı.

Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, “İktidar” sloganları üzerine, “İktidar istiyorsanız çalışacaksınız arkadaşlar. Slogan atmak güzel” dedi. “Her köşesinden bereketin fışkırdığı topraklara sahip bir halkız” diyen Kılıçdaroğlu, “Halkımız kuru ayazda ekmek kuyruklarında bekliyor. Sabahın karanlığında ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu’nun önünde saatlerini geçiriyor. İşte bu tablo bizim kaybedebilecek tek bir dakikamızın bile olmadığının en büyük işaretidir” diye konuştu.

‘BABİL KULESİ GİBİ YIKACAĞIZ’

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı’nın haramzade sofralarına karşı Hazreti İbrahim’in herkese açık, herkesin eşit olduğu Halil İbrahim sofrasını kuruyoruz biz. Bu sofrada para, pul, ihtişam yok. Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle yandaşlara peşkeş çeken egemenlerin düzeni, sarsılmaz sanılan Babil kulesi gibi yıkılmaya mahkûmdur ve mutlaka yıkacağız. Halktan çalınan 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek.”

(Kemal Kılıçdaroğlu)

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na yönelik engelleme girişimlerine de tepki gösterdi. İmamoğlu’nun yanında olduklarını söyleyen CHP lideri “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. Bizim belediye başkanlarımız özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız bütün engelleri aşar ve hizmet verir” dedi.

(Ekrem İmamoğlu)



‘İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ 27 BİN 600 TL’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında, “İstanbul’da 2021 Aralık ayından, 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte, yaşam maliyeti yüzde 112’yi aşan bir oranda arttı” dedi. İstanbulluların yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken İmamoğlu, “Israrla sürdürülen yanlış ekonomi politikaları zorlu şartların içine soktu. Bir kişinin inadı milyonlarca insanımızın yoksulluk çekmesine neden oldu. Çocukların aç kaldığı Türkiye görmemize neden oldu” dedi.

Geçen yıl İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 27 bin 596 TL’ye çıktığını dile getiren İmamoğlu şöyle konuştu: “Ailede, dört kişi de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıksın. İstanbulluların yüzde 61, ‘son üç ay içerisinde geçinebilecek kadar para kazanmadığını’ söylüyor.”