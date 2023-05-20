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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Babala TV çağrısı: Yabancı yok, seni de bekleriz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü katılacağı program öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2023 - 01:19
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Babala TV çağrısı: Yabancı yok, seni de bekleriz
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabından; Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalı olan Babala TV’de Mevzular Açık Mikrofon programına katılacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Uğur’un “Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. Vatana millete hayırlı olsun” paylaşımını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle: “Pazar akşamı çekimdeyiz. Salonda ağırlık AK Partili gençlerimizden oluşacakmış. Dolayısıyla yabancı yok, seni de bekleriz Recep Tayyip Erdoğan. Gençlerin önünde mertçe yüzleşelim.”


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