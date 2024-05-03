Özgür Özel, Erdoğan'dan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra bugüne eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu ile bir araya geldi.
Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'ne geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nu kapıda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte karşıladı.
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