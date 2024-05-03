Özgür Özel, Erdoğan'dan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Yayınlanma: 03.05.2024 - 20:02

Güncelleme: 03.05.2024 - 20:06

Önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'ne geldi. Özel, Kılıçdaroğlu'nu kapıda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte karşıladı.