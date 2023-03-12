Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı mesajı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. yılında; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bin bir zorlukla kazandığımız vatanımıza karşı görevlerimizi dizeleriyle hatırlatan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle anıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 102. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
“İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. yılında; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bin bir zorlukla kazandığımız vatanımıza karşı görevlerimizi dizeleriyle hatırlatan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle anıyorum.”
İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. yılında; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve binbir zorlukla kazandığımız vatanımıza karşı görevlerimizi dizeleriyle hatırlatan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 12, 2023
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