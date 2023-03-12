Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı mesajı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:02

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 18:02

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 102. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. yılında; Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bin bir zorlukla kazandığımız vatanımıza karşı görevlerimizi dizeleriyle hatırlatan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı ve minnetle anıyorum.”