Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'tebrik' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 20:55
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'tebrik' telefonu
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İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, bugün Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Kurultayda tek aday olan Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.


Meral Akşener Kılıçdaroğlu

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