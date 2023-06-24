Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e 'tebrik' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, bugün Ankara'daki ATO Congresium'da gerçekleştirildi. Kurultayda tek aday olan Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener’i telefonla arayarak tebrik etti.
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