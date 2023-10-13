Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine yerel seçim talimatı: Herkes bölgesine çalışsın

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:00

Kurultay sürecinin yaşandığı CHP’de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçimler için önceki gün ve dün partisinin genel merkezinde bir grup milletvekiliyle görüştü. Kılıçdaroğlu’nun görüşmelerde milletvekillerine “Herkes kendi bölgesinde çalışsın. Artık hazırlıklar başlasın. Hangi bölgelerde kimlerle seçime gidilebilir, bunları çalışmaya başlayalım” dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Kılıçdaroğlu ilerleyen günlerde gruplar halinde milletvekilleriyle yerel seçim hazırlıkları için görüşmeye devam edecek. Bu sırada Kılıçdaroğlu’yla görüşen vekiller seçim bölgelerine dönerek saha çalışmaları yapacak. Vekillerin yaptığı çalışmalarda “bölgeye uygun, sevilen bir adayın” belirlenmesine de dikkat edilecek. Sonunda vekiller, bölgelerinde yaptıkları çalışmaları bir rapor haline getirerek Kılıçdaroğlu’na sunacak. Partinin aday belirleme sürecinden yerel seçimde yapılacak kampanyaya kadar da bu raporlardan ve önerilerden faydalanılacak. Toplantılara katılan vekillerin aktardığına göre CHP elindeki belediyeleri korumak dışında ilk olarak özellikle az farkla kaybettiği belediyelere odaklanacak. Ayrıca, partinin tek milletvekili çıkardığı illere de yoğunlaşılacak.

‘PM KARAR VERECEK’

Öte yandan; toplantıya katılan vekiller kurultay süreci olduğu için bu yapılan görüşmelerin şimdilik sadece “öneri dinleme ve fikir yürütme” buluşmaları olduğunu söyledi. Partinin öncelikle kurultay gündemini atlatması gerektiğini söyleyen CHP’liler, “Aday belirleme nasıl olacak, ön seçim olacak mı, kimler aday olacak; bunların hepsi kurultaydan sonra netleşecek şeyler. O nedenle şimdiden bir şey demek doğru değil. Kurultay sonrası yeni bir Parti Meclisi (PM) oluşacak. Bütün bunlar onun yetkisinde olacak” dedi.