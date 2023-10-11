Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ile bir araya geldi!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na Neslihan Hancıoğlu ile Ahmet Akın'ın da eşlik ettiği aktarıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.
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