Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 'söylemlere dikkat' uyarısı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylemleri konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu tüm partililerin söylemler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
CHP'li Gürsel Tekin’in "HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir” sözleri üzerine başlayan tartışma sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarını söylem konusunda uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun bu uyarıyı 9 Eylül’deki Parti Meclisi toplantısı öncesinde basına duyurulmayan MYK’de yaptığı öğrenildi.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Parti Meclisi toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, Ankara’daki kurmaylarını toplantıya çağırdı. Geçen hafta yoğun program nedeniyle pazartesi günü MYK yapılamadığı Ankara'da bulunan genel başkan yardımcıları genel merkeze çağırıldı. MYK üyeleri ile akşam üstü toplantı gerçekleştirildi.
Ülke meselelerinin ele alındığı MYK'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tüm partililerin söylemler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
İktidarın gündemi değiştirmek adına her şeyi kullanabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, herkesin dikkatli olmasını istedi.
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