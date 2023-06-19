Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı Özgür Yici oldu

Yayınlanma: 19.06.2023 - 19:27

Güncelleme: 19.06.2023 - 19:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra parti içindeki tartışma sürecinde yeni kararlar aldı. Kılıçdaroğlu ilk olarak partinin üst yönetimi olan MYK'yi değiştirdi. Ardından da 4 Haziran'dan önce ataması yapılan danışmanların görevlerine son verdi.

Gerçek Gündem'in CHP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu bugün iki danışman ataması gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, eski Sabah.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Özgür Yici'yi danışman olarak görevlendirdi. Yici, KRT TV ve ANKA’nın da sahibi olan Güneşim Medya bünyesinde İkinci Yüzyıl isminde gazetenin de Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Gazete, dijitalde yaşamını sürdürdü. Yici'nin Tuncay Özkan'a yakın olduğu biliniyor.

CHP Genel Başkanı’nın, eski milletvekili Engin Özkoç'u da danışman olarak görevlendireceği ancak henüz atamasını imzalamadığı öğrenildi.

ÖZGÜR YİCİ KİMDİR?

Yici, Sabah Gazetesi’nde Dinç Bilgin ekibinde gazeteciliğe başladı. Müzik dergileri yönetti. Sonra Ercan Arıklı’yla beraber Esquire dergisini çıkardı. Sayısız derginin başkanlığını yaptı.

Vatan Gazetesine geçen Zafer Mutlu ekibinde gazetenin hafta sonu eklerinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Ayrıca IN STYLE, Haftalık, Boxer gibi dergileri çıkaran Vatan Dergi Grubu’nu Ercan Arıklı ile beraber kurdu.

Sonra Ferit Şahenk’in sahibi olduğu National Geographic, cnbc-e dergi, evo, billboard gibi önemli dergileri çıkaran Doğuş Yayın Grubunda dergi grup başkanı oldu. Ardından tekrar Sabah grubuna geçerek dijital yayınları yönetti.

Özgür Yici aileden CHP’li. Babası Özkal Yici Erdal İnönü’yle beraber SODEP kurucuları arasında yer alıyor. Ardından CHP’de üç dönem PM üyeliği yaptı.

Sonrasında Nurettin Sözen döneminde İBB CHP Grup Başkanvekilliği ve Şişli Belediyesi’nde Fatma Girik dönemi Belediye Başkan yardımcılığı yaptı.