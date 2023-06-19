Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gördüğü bilinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut Ankara’da yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:19
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve partinin Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti. Nuhut bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Nuhut’un cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

ÇUBUK’TA KILIÇDAROĞLU’NUN YANINDAYDI

Nuhut, 21 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu’na hedef alan linç girişimi sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan isimlerden biriydi.

BirGün'ün aktardığına göre Nuhut, olayın ardından savcılığa verdiği ifadede, “Daha önce tanıdığım ancak ismini çıkaramadığım bir şahıs bana, ‘Sen de mi bu PKK’lılarla berabersin, yazıklar olsun, çıkın gidin, defolun’ şeklinde sözler söyledi. Ben kendisini ‘Olayı provoke etme, bu bir şehit cenazesidir’ diyerek uyarıda bulundum. Bu şahıs kalabalığın içinde sürekli yer değiştirerek benzer şekilde kışkırtıcı şekildeki söylemlere devam etti. Bu esnada cenaze namazı başladı” demişti.

İfadenin devamında Nuhut, olaya ilişkin şu detayları vermişti:

“Grubun dışındaki bir takım insanlarda sopa benzeri aletler gördüm. Ancak sopayla bize yönelik bir saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Koruma müdürümüze bir araca binmeyi teklif ettik ancak kendisi araca bindiğimiz halde daha vahim olaylar olabileceğini, linç edilebileceğimizi söyledi. Bunun üzerine yolumuz üzerindeki tek katlı bir eve zor şartlar altında genel başkanımızı soktuk. Ben bir süre eve girmeden dışarıda bekledim.

Elinde keser ve demir çubuk bulunan bir şahıs genel başkanın içerisinde bulunduğu evin girişinin üzerindeki balkon gibi bir yapıya tırmandı. Ancak yanımızda bulunan güvenlik güçleri şahsı oradan aşağıya indirdi. Bu arada Osman Sarıgün isimli şahıs da elindeki bir demir parçası ile evin yanına geldi ve aynı balkona çıkmaya çalıştı. Ancak güvenlik görevlisi bu şahsı oradan uzaklaştırmaya çalıştı.”

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER

Acı haberin duyulmasının ardından Nuhut'u yakından tanıyan çoğu siyasi isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

O mesajlardan bazıları şu şekilde...

KENAN NUHUT KİMDİR?

Kenan Nuhut, 1956 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Nuhut, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, iki dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kenan Nuhut, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimde CHP’den Çorum Belediye Başkanı adayı oldu. Nuhut, 24 Haziran 2018 yılında yapılan genel seçimde de CHP'den Ankara Milletvekili adayı gösterildi. CHP Spor Kurulu Başkanı olan Nuhut, 14 Haziran'a kadar CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini de yürüttü.


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