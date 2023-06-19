Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.06.2023 - 15:19

Güncelleme: 19.06.2023 - 15:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve partinin Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut hayatını kaybetti. Nuhut bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Değerli Kenan Nuhut büyüğümüzü bugün öğle saatlerinde kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi yarın (20 Haziran Salı) İkindi Namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda uğurlanacaktır. — Kenan Nuhut (@NuhutKenan) June 19, 2023

Nuhut’un cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

ÇUBUK’TA KILIÇDAROĞLU’NUN YANINDAYDI

Nuhut, 21 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu’na hedef alan linç girişimi sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan isimlerden biriydi.

BirGün'ün aktardığına göre Nuhut, olayın ardından savcılığa verdiği ifadede, “Daha önce tanıdığım ancak ismini çıkaramadığım bir şahıs bana, ‘Sen de mi bu PKK’lılarla berabersin, yazıklar olsun, çıkın gidin, defolun’ şeklinde sözler söyledi. Ben kendisini ‘Olayı provoke etme, bu bir şehit cenazesidir’ diyerek uyarıda bulundum. Bu şahıs kalabalığın içinde sürekli yer değiştirerek benzer şekilde kışkırtıcı şekildeki söylemlere devam etti. Bu esnada cenaze namazı başladı” demişti.

İfadenin devamında Nuhut, olaya ilişkin şu detayları vermişti:

“Grubun dışındaki bir takım insanlarda sopa benzeri aletler gördüm. Ancak sopayla bize yönelik bir saldırı olduğunu hatırlamıyorum. Koruma müdürümüze bir araca binmeyi teklif ettik ancak kendisi araca bindiğimiz halde daha vahim olaylar olabileceğini, linç edilebileceğimizi söyledi. Bunun üzerine yolumuz üzerindeki tek katlı bir eve zor şartlar altında genel başkanımızı soktuk. Ben bir süre eve girmeden dışarıda bekledim.

Elinde keser ve demir çubuk bulunan bir şahıs genel başkanın içerisinde bulunduğu evin girişinin üzerindeki balkon gibi bir yapıya tırmandı. Ancak yanımızda bulunan güvenlik güçleri şahsı oradan aşağıya indirdi. Bu arada Osman Sarıgün isimli şahıs da elindeki bir demir parçası ile evin yanına geldi ve aynı balkona çıkmaya çalıştı. Ancak güvenlik görevlisi bu şahsı oradan uzaklaştırmaya çalıştı.”

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER

Acı haberin duyulmasının ardından Nuhut'u yakından tanıyan çoğu siyasi isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

O mesajlardan bazıları şu şekilde...

Genel Başkan Başdanışmanımız ve spor kurulu başkanımız, değerli büyüğümüz Kenan Nuhut’u kaybettik. Üzüntümüz büyük. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/kY7kI0IBrc — Deniz Demir (@demirdenizchp) June 19, 2023

Değerli büyüğüm, Canım Abim

Kenan Nuhut’u kaybettik çok Üzgünüm mekanı cennet olsun ?????? pic.twitter.com/1Y7bjvpRLS — turan erdoğan (@Turanerdogan35) June 19, 2023

Uzun yıllardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanlığı ve CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Kenan Nuhut abimizin vefatını üzüntüyle öğrendim.

Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, Partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Mekanın… pic.twitter.com/3RNdE8gnDY — Semra Dinçer (@semradincerchp) June 19, 2023

Halter Federasyonu eski Başkanı, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı sevgili dostumuz Kenan Nuhut’u kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/dHBNQb3YOB — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) June 19, 2023

Eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı, CHP Spor Kurulu Başkanımız Kenan Nuhut'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/VaYsNVKYvh — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) June 19, 2023

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut arkadaşımızı kaybettiğimizi öğrendim.

Ailesinin, yakınlarının, partililerimizin ve spor dünyasının başı sağ olsun.

Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/EBjvVP19FG — ???? Atila Sertel (@AtillaSertell) June 19, 2023

Eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı, Partimizin Spor Kurulu Başkanı kıymetli arkadaşımız Kenan Nuhut'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve partimize baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/G08y0lU53Q — Engin ALTAY (@enginaltaychp) June 19, 2023

Arkadaşım Kenan Nuhut'u kaybettik. Ailesine sabır, Büyük CHP ailemize baş sağlığı diliyorum. pic.twitter.com/XL57z2MwXi — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 19, 2023

Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanlığını devrettiğim çalışma arkadaşım Kenan Nuhut’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. pic.twitter.com/YxNvFPX3wo — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) June 19, 2023

Partimizin Spor Kurulu Başkanı ve Türkiye Halter Federasyonu eski Başkanı Kenan Nuhut’un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/lGFLatwjfh — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 19, 2023

Spor Kurulu Başkanımız, değerli büyüğümüz Kenan Nuhut'un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.



Kendisine Allah'tan rahmet, parti örgütlerimize ve Türk spor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun... pic.twitter.com/uFZoHWpmFO — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) June 19, 2023

Spor Kurulu Başkanımız Kenan Nuhut’un vefatını öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/QeEb2fpLW8 — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) June 19, 2023

KENAN NUHUT KİMDİR?

Kenan Nuhut, 1956 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Nuhut, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, iki dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kenan Nuhut, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimde CHP’den Çorum Belediye Başkanı adayı oldu. Nuhut, 24 Haziran 2018 yılında yapılan genel seçimde de CHP'den Ankara Milletvekili adayı gösterildi. CHP Spor Kurulu Başkanı olan Nuhut, 14 Haziran'a kadar CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini de yürüttü.