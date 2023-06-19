Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı: Bana 'Dikkat et seni yıpratmaya çalışırlar' dedi

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:34

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:35

Cumhurbaşkanı seçimlerinde istediği sonucu alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' tartışmaları devam ediyor.

Partide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ismi CHP Genel Başkanlığı ile anılıyor.

CHP kurmaylarının "değişim" ile ilgili değerlendirmeleri devam ederken İBB Başkanı ile CHP lideri Ankara'da yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile de görüştüğü öğrenildi.

"'SENİ YIPRATMAYA ÇALIŞIRLAR' DEDİ"

Görüşmeye ilişkin ayrıntıları gazeteci İsmail Küçükkaya'ya anlatan Özel, "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Görüşme yapıcıydı. Bana 'Dikkat et seni yıpratmaya çalışırlar' dedi" ifadelerini kullandı.

"DAHA ADAYLIK AÇIKLAMASI YAPMADIM"

"Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Değişim talebimi ilettim" diyen Özel, "Ancak ben parti terbiyesi almış biri olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde, kamuoyuyla paylaşmadan hemen önce, gidip sayın genel başkanıma bunu anlatacağım" sözlerini kullandı.