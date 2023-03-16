Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret programı netleşiyor: İşte o partiler...
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Milli Yol Partisi (MYP), Bağımsız Türkiye Partisi’ni (BTP) cumartesi ise Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi partilere yapacağı ziyaretler netleşmeye başladı.
Kılıçdaroğlu yarın saat 11.00’de Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ı parti genel merkezinde ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu bu ziyaretin ardından saat 15.00’te BTP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Hüseyin Baş’la görüşecek.
Kılıçdaroğlu hafta sonu kendisine “kapımız açık” mesajı veren HDP’ye gidecek. 18 Mart Cumartesi saat 13.00’te gerçekleşecek toplantıda Kılıçdaroğlu, partinin eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşecek.
Öte yandan edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu’nun dün Adıyaman ve Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketlerinin ardından partisinin 21 Mart’taki grup toplantısının afet illerinden birine kaydırılmasını planladığı öğrenildi.
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