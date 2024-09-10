Kemalizm sapıklıkmış...

10 Eylül 2024 Salı

Ordumuzun kuvvet komutanlarıyla yanyana Malazgirt kutlaması yapan HÜDA PAR, anayasanın ilk dört maddesinin tartışılamayacağını söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sert çıkmış. HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz, “Mesele, Batı’nın teknik ve ilerlemesini değil, sapıklık ve batıl kültürünü taklit eden Kemalizm zihniyetinden anayasanın arındırılmasıdır” demiş ve bir açıklama yapmış:

AKP, dolayısıyla genel başkanı R.T. Erdoğan yıllardır MHP’yi maşa olarak kullanmaktaydı; bir süredir HÜDA PAR ikinci maşa oldu. Tartışma dışı kalarak hedef olmamak için, kendi söylemek istediklerini HÜDA PAR’a söyletiyor. Bunun son örneği HÜDA PAR Genel Balkan Vekili Halef Yılmaz’ın sözleri. Bu zat, anayasanın ilk dört maddesinin tartışılamayacağını söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a karşı çıkarken gözünü karartıp zırvalamış. Şöyle konuşmuş:

“Mesele, ilk dört maddeden çok daha önemli ve büyüktür. Mesele şekilsel değişikliklerden ibaret bir düzenleme yapmak olmamalıdır. Mesele; bu millete dayatma ile, hile ile çökmüş olan batıl bir ideolojinin ve kişilerin ilahlaştırılması yanlışının sonlandırılarak bir asırdır milleti Batı’ya gönüllü kul köle yapmaya çalışan ve batının teknik ve ilerlemesini değil, sapıklık ve batıl kültürünü taklid eden Kemalizm zihniyetinden anayasanın arındırılmasıdır.”

“Mesele; laiklik adı altında milletimizin dini olan İslama düşmanlığa sebep olan bütün yanlışların düzeltilmesidir. İlk dört maddenin bundan istisna tutulması meseleyi çözecek midir? 12 Eylül darbecilerinin dayatmalarının hâşâ vahiymiş, Allah kelamıymış gibi kutsal ve dokunulmaz görülmesi akıl, inanç ve bilim zaviyesinden nereye oturtulacaktır? Aksi takdirde ne düzeltilmiş olacak? Neresi yeni olacak? Neye çare olacak?”

Halef Yılmaz adlı zat, yüzlerce yılın kokuşmuş yavelerini tekrarlıyor. Kal neymiş, Kemalizm Batı’nın teknik ve ilerlemesini değil, sapıklık ve batıl kültürünü taklit ederek Kemalizm olmuş. Bre adam, Batı kültürü neye göre sapıklık ve batıl? Yedinci yüzyıldan bu yana yerinde sayan, bir milim ilerlemeyen Arap toplumuna ve onun inancına göre mi? Bu iddialar ıskarta oldu. Batı’nın teknik ve ilerlemesinin kaynağında itici motor senin sapık ve batıl dediğin insan zekâsının milyonlarca yıllık kültür birikimi vardır.

O senin batıl ve sapık dediğin kültürün emekçilerini sayalım mı? Adsız insanlık kültürü + Babil, Sümer, Mısır, Uzakdoğu, Anadolu, Grek ve Roma + Rönesans kültürleri ve insanlığı şaha kaldırıp uzaya gönderen bilimsel devrimin baş yapıcıları:1 Nikola Kopernik, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Christian Huygens, İsaac Newton, Antoine Laurent Lavosier, Andreas Vesaius, William Harvey, Charles Darwin.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz’a göre: “Mesele; laiklik adı altında milletimizin dini olan İslama düşmanlığa sebep olan bütün yanlışların düzeltilmesi” imiş.

Laiklik din dışında, yeryüzündeki bütün insani ve bilimsel olgu, olay ve gerçekleri kapsar. Laiklik, İslam dahil olmak üzere insanlığı dinlerin baskısına karşı korur ve onu özgürleştirir. Laiklik dinleri itibarsızlaştırmadı; dinlerin inanç silahlarını elinden alan laiklik değil bilimdir.

HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz bilmiyor ya da kabul etmiyor olablilir ama Kopernik devrimi Dünya (yer) merkezli evrenin yerine Güneş merkezli evrenin düşünsel-bilimsel darbesini yaptığından bu yana bütün vahiyler dinsel inancın sınırları içine çekilmiştir. Artık yeryüzü ve insanla ilgili hiçbir olguyu vahiyle açıklayamazsınız. Kutsal Kuran’a da ilham vermiş olan İncil’in Yaratılış bölümü artık zamanaşımına uğramış bir bilimkurgudur. İlk modelin tekrarının tekrarıyla günümüzü Batı bilim ve tekniğinin yaratıcısı olan Batı kültürünü ve Kemalizmi anlayamazsınız. O Kemalizm sayesindedir ki minarelerinde ezan okunmakta camilerinde namaz kılınmaktadır. Nankör olmayın. Örnek alıp taklit ettiğiniz Arap dünyasına bakıp kendinize gelin ve milli olun! Kemalizm Türkün millilik ilkesidir. Ancak milli olmayanlar Kemalizme küfür eder, ey HÜDA PAR’ın genel başkan vekili!

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Not: 8 Eylül 2024 tarihli ve ARADIĞIMI BULDUM adlı yazıda yer alan “Türklerin kültürü Arap kültürü, dili Arapça olsaydı, Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı’nı kazansa bile Cumhuriyet Devrimlerini asla yapamazdı!” cümlesi Adonis’ten alıntı değildir. Cümlenin sahibi benim.





1- Bilimsel Devrimin Başyapıtları, Bilim ve Gelecek Kitaplığı

