Kentsel dönüşüm panelinde uyarı: Afetle bir ilgisi yok

CHP İstanbul İl Başkanlığı dün İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, “Kentsel Dönüşüm” konulu bir panel düzenledi.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 20.01.2024 - 03:00
Kentsel dönüşüm panelinde uyarı: Afetle bir ilgisi yok
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Panele CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda yurttaş katıldı. Panelde konuşan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, yurttaşları uyardı.

Panelde 6306 sayılı yasada (afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi) yapılan değişiklerin neler getirdiğini anlatan Pınar Giritlioğlu şunları söyledi:

“Kanun çıktığından beri rezerv alan meselesine itiraz ettik. Çünkü bu kavramın içi özellikle boş bırakılmış. Bakanlığın keyfi uygulamalar yapmasına olanak tanımak için boş bırakılmış. Dolayısıyla yurttaşlar dikkatli olmalı. Bir sabah uyandığınızda meskûn alanlarda yani hepinizin oturduğu mahallelerin rezerv alan ilan edildiğini görebilirsiniz. Bunun çok açık bir şekilde afete dirençli bir kent oluşturmakla ilgisi olmadığını görebiliyoruz. Yasa hızla mülksüzleştirmeye olanak tanıyabiliyor. Afetle ilgisi yok. Yaptıkları seçim yatırımıdır”


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