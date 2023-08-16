KESK Başkanı Cumhuriyet’e konuştu: ‘Daha büyük iş bırakmalar örgütlenecek’

Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:37

Güncelleme: 16.08.2023 - 17:46

Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine yönelik ilk zam teklifini açıkladı. Kamu İşveren Heyeti, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 zam teklif etti. Hükümetin zam teklifini kabul etmeyen Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) grev kararı aldı.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, memur ve memur emeklilerinin taleplerini Cumhuriyet TV’de sıraladı.

Şükran Kablan Yeşil, “Bizim açımızdan masanın bugüne kadarki oluşum biçimi kabul ettiğimiz bir biçim değil” diyerek “hükümet hem işveren tarafı hem de hakim heyeti tarafı olarak masada yer almakta” ifadelerini kullandı.

“TEKLİFİMİZİ YOKSULLUK SINIRI ÜZERİNDEN KURDUK”

Taleplerini sıralayan Şükran Kablan Yeşil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz talebimizi yoksulluk sınırı üzerinden en düşük kamu emekçisinin maaşının düzenlemesi üzerine kurduk. Bugün temmuz ayı itibariyle yoksulluk sınırı 38 bin TL. Bu enflasyonist ortamda aralık ayı itibariyle 45 bin TL’y geçeceğini öngörerek temmuz ayında yapılan 8 bin 77 TL’lik bir seyyanen zam gerçekleşmişti. Bu bizim taban aylığımıza yansımadığı için hem emeklilikte hem de şimdiki ödemelerimize yansımayan bir durum. Biz KESK olarak masaya oturmadan önce bu seyyanen zamın taban aylığımıza yansıtılmasını ve artışların bunun üzerinden gerçekleşmesini, kira eş ve çocuk yardımıyla birlikte en düşük kamu emekçisi maaşı büyükşehirlerde çalışıyorsa ve konutu yoksa 47 bin 500 TL’ye, diğer şehirlerde yaşayan kamu emekçileri için de en düşük maaşın 45 bin TL’ye çıkartılmasını ve her 3 ayda bir yoksulluk sınırının artışı oranında artış yapılasını ve büyümeden, refah payından da kamu emekçilerine verilmesi teklifini götürdük masaya”

“DAHA BÜYÜK EYLEM VE İŞ BIRAKMALAR ÖRGÜTLENECEK”

Yol haritalarını dile getiren Şükran Kablan Yeşil, “Yarın hükümetin 2. teklifini açıklamasını bekliyoruz. Bizim açımızdan bu teklifin yüze 3’lik yüzde 5’lik ya da herhangi bir belirli yüzdelik oranda bir revize edilmesi ile kabul edilebilecek bir teklif değil. Özlük haklarımızı da içeren gerçek bir teklifle gelinmesini bekliyoruz. Bugüne kadar iktidarın bu politikalarına karşı duruş sergilemeyip sürecin getirilen yüzde 5’lik, 9’luk gibi çok düşük oranlardaki artışlara onay verilmesi artık kamu emekçileri açısında yaşam standartları kamu emekçileri tarafından kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de bu anlamda daha büyük eylem ve etkinlikler, iş bırakmalar örgütlenecektir. Milyonlarca vatandaş tarafından birlikte mücadele yürütmek gerekir” açıklamasında bulundu.