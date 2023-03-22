Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Klingbeil ile görüştü

CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:34
Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Eş Genel Başkanı Klingbeil ile görüştü
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdağlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.


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