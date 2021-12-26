Kılıçdaroğlu, çalışanlar için iktidara çağrı yaptı: Derhal önlem alın

26 Aralık 2021 Pazar, 12:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretle çalışan işçiler başta olmak üzere milyonlarca çalışan yurttaş için iktidara çağrıda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın"



