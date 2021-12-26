Kılıçdaroğlu, çalışanlar için iktidara çağrı yaptı: Derhal önlem alın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca "Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretle çalışan işçiler başta olmak üzere milyonlarca çalışan yurttaş için iktidara çağrıda bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın"
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ilk yanıt
- Uzmanlar doları düşüren 3 faktörü sıraladı
- Fotoğraflarla Noel kutlamaları
- Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron varyantı açıklaması
- CHP'den, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' sözlerine sert tepki
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu