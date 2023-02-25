Kılıçdaroğlu 'çocuklar' için uyardı, medya mensuplarına seslendi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 22:06

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 22:19

Çocuk hakları alanında çalışan uzmanların tüm uyarılarına rağmen depremzede çocuklara mikrofon uzatılmasının hala sürmesi sabrı taşırdı. Bugün özellikle Halk TV ve önceki günlerde CNN Türk’te de yayınlanan videolar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Duruma tepki gösteren isimlerden biri de CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum."

Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 25, 2023

DÜN NE DEMİŞTİ?

CHP lideri, dün yaptığı açıklamada ise çocuklarla ilgili olarak şunları söylemişti:

"Unutuyoruz ama günlerdir bu yaşadığımız felaketin yükünü küçük çocuklarımızın omuzlarına da yükledik. Anne babalarının düştüğü hali gördüler, onların çaresizliğini gördüler. Genç anne ve babalara sesleniyorum; biliyorum, çok zor... Başta yapamadık ama en azından bu saatten sonra çocuklarımızın yanında ne konuştuğumuza, ne izlediğimize dikkat etmemiz lazım ki onların taze zihinlerinde daha büyük yaralar açmayalım"