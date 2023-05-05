Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın terör suçlamalarına yanıt verdi: Oy için milliyetçiler

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:00

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Niğde ve Denizli’de yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu Niğde’ye yeni seçim şarkısı “Haydi kazanalım” ile geldi. Miting alanında “20 yıldır kaldıramadığı mülakatı kaldıracakmış. Geçti Bor’un pazarı sür eşeğini Niğde’ye” yazılı devasa bir pankart açıldı. Kılıçdaroğlu’nu dinlemek için meydandaki ağaçlara tırmanan yurttaşların olduğu görüldü. Ayrıca meydanda, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ve Deniz Gezmiş’le ilgili pankartlar ile bayrakların yer alması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Çiftçi tarlaya küstü: Gençlerimiz geleceğini yurtdışında arıyor, çiftçimiz tarlalarına küstü. Ama benim bu millete sözüm var. Kul hakkı yemeyeceğim ve yedirmeyeceğim. Onların da bunu demesini bekliyorum ama tık yok orada. Mal varlıklarını dışarıya nasıl götürdüklerini biliyorum. O paraları getireceğim.





Gençlerimiz geleceğini yurtdışında arıyor, çiftçimiz tarlalarına küstü. Ama benim bu millete sözüm var. Kul hakkı yemeyeceğim ve yedirmeyeceğim. Onların da bunu demesini bekliyorum ama tık yok orada. Mal varlıklarını dışarıya nasıl götürdüklerini biliyorum. O paraları getireceğim. Gençlere çağrı: 5 milyon 300 bin genç ilk defa oy kullanacak. Türkiye’ye demokrasiyi getirmek sizin elinizde. Hakça bölüşmeyi, işsizliği, yoksulluğu bitirmek sizin elinizde. En rahat eleştireceğiniz cumhurbaşkanı olacağım.





5 milyon 300 bin genç ilk defa oy kullanacak. Türkiye’ye demokrasiyi getirmek sizin elinizde. Hakça bölüşmeyi, işsizliği, yoksulluğu bitirmek sizin elinizde. En rahat eleştireceğiniz cumhurbaşkanı olacağım. Annelerin dramı bitecek: Sen çiftçiyi toprağa küstürürsen ekmezler. Ama söz veriyorum düzelteceğim. Havza bazlı planlama olacak. Formül şu: Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Kimse zarar etmeyecek. Bu kardeşiniz fakirin fukaranın, garibanın yanındadır. Çocuk, okulunda yemeğini yiyecek, sütünü içecek, eve karnı tok gelecek. Annelerin dramı bitecek. Bütün evlere huzur gelecek Her annenin istediği, babanın isteğini huzurdur. Bütün evlere getireceğiz.





Ampulü söndüreceksiniz: Adalet için 450 kilometre yürüdüm. Adalete, kucaklaşmaya susadık. KHK’lileri de biliyorum. Çözeceğim. Kavga ettiriyorlar. Niye kavga ediyoruz? Kucaklaşalım. Devleti bir kişiye teslim etmişiz, ne derse o olacak. Yanlış yaptı, memleket bu halde. Ampulü siz söndüreceksiniz. Kâbusu bitireceğiz. Yeni bir Türkiye’yi, kucaklaşan bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.





Adalet için 450 kilometre yürüdüm. Adalete, kucaklaşmaya susadık. KHK’lileri de biliyorum. Çözeceğim. Kavga ettiriyorlar. Niye kavga ediyoruz? Kucaklaşalım. Devleti bir kişiye teslim etmişiz, ne derse o olacak. Yanlış yaptı, memleket bu halde. Ampulü siz söndüreceksiniz. Kâbusu bitireceğiz. Yeni bir Türkiye’yi, kucaklaşan bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Terör tepkisi: Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. Bu beyler çocuklarını paralı askere gönderirken ben evladını düzenli askere gönderen biriyim. Nasıl bu kadar iftira söylüyorsunuz? Milliyetçilikmiş. Bunlarınki mevsimlik, seçimden seçime milliyetçilik. Ondan sonra paraları yurtdışına götür.





Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim. Bu beyler çocuklarını paralı askere gönderirken ben evladını düzenli askere gönderen biriyim. Nasıl bu kadar iftira söylüyorsunuz? Milliyetçilikmiş. Bunlarınki mevsimlik, seçimden seçime milliyetçilik. Ondan sonra paraları yurtdışına götür. Benimle uğraşıyorlar: İki grup benimle hep uğraşır. Birisi 5’li çeteler. Paralarını getireceğim ya, aday yapmamak için uğraştılar. 27.5 yıllık devlet geçmişimi araştırdılar, hiçbir şey bulamadılar. Şimdi ayağımı kaydırmaya çalışıyorlar. Bir de uyuşturucu baronları var. Hepsinin kökünü kazıyacağım.

‘YARAMAZ ÇOCUKLAR GİBİLER’

Yavaş şunları söyledi:

“Hani bazı yaramaz çocuklar vardır, haksız olunca kavga eder, küfür eder. Ankara’da rakibim ‘Sayaçları PKK’liler okuyacak’ diyordu. Ne oldu birader, bulabildin mi? Bunlar seçimi kazanmak için her türlü iftirayı atar. Bunların yedek kuvvetleri var, yine piyasaya sürdüler. İnsanların gözünü boyamak için biraz milliyetçilik ve biraz muhafazakârlık sosu veriyorlar.”