Kılıçdaroğlu destekçisi Faik Öztrak, kurultay için 'tedbir kararını' gerekçe gösterdi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve 6 dönem milletvekilliği yapması ile kamuoyunda tepki çeken Faik Öztrak, TBMM'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Milletvekili Öztrak, seçilmiş yönetimin kurultay çağrısına ilişkin tedbir kararını gerekçe gösterdi. Öztrak, "Mahkemenin tedbir kararının kalkması ve yapacağımız kurultayların kanuna karşı hile sayılmaktan çıkmasının ardından sağlıklı bir kurultay sürecinin başlatılmasına, bütün partililerimizin katkıda bulunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Öztrak ayrıca, "Butlan kararı kesinleşip tedbir kalkmadığı sürece, davayı konusuz bırakacak şekilde yeni bir kurultay toplanmasını kanuna karşı hile olduğunu bile bile 'hemen kurultay' diyip iş başındaki yönetimi hedef göstermenin kime faydası var. Bir taraftan kurultay derken, butlan kararı kesinleşirse siyasi kariyerlerinin ne hale geleceğini gören yöneticilerin Yargıtay'a temyiz dilekçeleri vererek süreyi uzatmaları, kurultay talebinde ne kadar samimi olduğunu ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

YENİ PARTİ İDDİASI

Öztrak, Özgür Özel başkanlığında seçilmiş CHP yönetiminin yeni parti kuracağına yönelik iddialara ilişkin ise hiçbir CHP'linin bunu desteklemeyeceği görüşünü savundu.

Öztrak, şunları söyledi:

"CHP'liler kişisel hırsları uğruna partilerini kendilerine siper etmez. Hiçbir CHP'li, Atatürk'ün emaneti olan partimizi sırtından atılması gereken bir bagaj olarak görmez, alternatif parti kurmayı içine sindiremez.

Mağduriyete sığınarak CHP'den kaçış planları yapanları milletimiz er geç görür. Yaptıkları hatalarla partimizin yoluna koskoca bir kaya yuvarladılar. Bunu yapanlar olmak üzere herkes taşın altına elini koymalıdır, bu kayayı yolumuzdan kaldırmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Mahkemenin yetki gaspıyla CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu; kurultayın yapılması için tedbir kararının kaldırılması gerektiğini söylemişti.

CHP'de kurultay için Özgür Özel'in avukatı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Özel’in avukatı, kamu ve seçim hukuku uzmanlarının "kurultay yapılabilir" yönündeki değerlendirmelerini içeren makaleleri sunmuştu.

Kılıçdaroğlu tarafı ise bunların aksi yönünde uzman değerlendirmesi sunamazken, kurultayın yapılamayacağını belirtmişti.