Demirtaş değişimin kapısını araladı; İmamoğlu başkanlık arayışında

01 Haziran 2023 Perşembe

Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki değişimi, yenilenmeyi ve yerel seçimlere doğru olabilecekleri anlamaya ve tartışmaya çalışırken Selahattin Demirtaş’ın aktif siyaseti bıraktığı açıklaması, siyasete yeni bir açılım ve tartışma getirdi. HDP/Yeşil Sol Parti’nin seçimlerde önemli oy kaybı, umulan başarıyı gösterememesi Demirtaş’ın bu kararında etkili oldu.

Peki, Demirtaş neden kendini bu gerileyişten sorumlu tutarak aktif siyasetten çekildi?

Demirtaş, hapishanede olmasına rağmen gerçekten de aktif siyaset sürdürüyor, politika öneriyor, HDP/Yeşil Sol Parti’ye yol gösteriyor, iktidarı eleştiriyor, meydan okuyor ve seçmeni sandığa çağırıyordu.

Yani sanki dışarıdaymış gibi eylemli politika yürütüyorduk.

Demirtaş’taki heyecan HDP liderlerinde pek de yankı bulmuyordu.

Bir süredir HDP içinde önemli görüş ayrılıkları gündemdeydi. Demirtaş’ın önerdiği politikalarını ve söylemlerini izleyenler, HDP’yi Türkiye sorunlarına odaklı bir partiye dönüştürme iradesini gözlemliyordu. HDP’nin Demirtaş konusunda yeterince veya gereği kadar sahiplendiğini söylemek de söz konusu değil. Demirtaş tek başına bir parti gibi kalmıştı Edirne’de.

‘DEMİRTAŞ’I ÖNEMSEMEYİN’

Halk TV’de Seyhan Avşar HDP içinde farklı görüşte olanlardan aldığı izlenimleriyle HDP içinde yaşananları dışa aktardı. Bir kısmı “Fazla büyütmeyin, önemli değil, aktif siyasetten ayrılması, partide zaten bir görevi yok, normal bu kararı alması” derken Demirtaş görüşüne yakın olanların da Demirtaş’ın partiye gönderdiği düzenli politika mektuplarının pek de dikkate alınmadığını, kendisine sadece kuru “teşekkür” edildiğini belirtiyordu.

Kürt siyasi hareketi içinde öteden beri bilinen önemli görüş ayrılığı, Demirtaş’ın aktif siyasetten ayrılma kararı ile yeni bir aşamaya geldi.

Aslında Demirtaş “aktif siyasetten” derken HDP’ye bugüne kadar yaptığı önerilerin dikkate alınmadığını ve bunun seçim sonuçlarında da görüldüğünü kastederek, HDP ile bu tür bağını kopardığını, yani önerilerde bulunmayacağını söylüyor olabilir.

Demirtaş aktif siyaseti bırakacak bir insan değil.

‘YÖRESEL DERNEK’İN ANLAMI

Bugün yayımlanacak olan mektubunda da seçim sonuçları perspektifinden hareket ederek HDP veya Yeşil Sol Parti’nin neden başarısız olduğuna ilişkin kendi gerekçelerini okuyor olacağız. Zaten bunun ilk işaretini, önceki sosyal medya paylaşımında vermişti: Yöresel bir dernek gibi çalıştılar!

Bu ifade bile çok şey açıklıyor.

Yöre’den kastettiği belirli bir Kürt nüfusun yaşadığı bölge olsa gerek. Oysa tüm Türkiye politikanın kapsama alanıdır.

HDP’deki iki farklı görüşün ayrımı biliniyor. Demirtaş şimdi yeni hamlesiyle bu ayrımı keskinleştirecek bir meydan okumaya soyundu.

Seçimlerde Saray’ın muhalefete, Millet İttifakı’na, Kılıçdaroğlu’na haksız hukuksuz olarak, teröristlerle işbirliği suçlaması ile seçimi çekip almasında önemli rolü olduğunu görüyor ve söylüyorsak seçimin kaybedilmesinde bu suçlamanın etkisini, üstelik kendisine de yönelik olarak Demirtaş, gayet keskin bir politik davranışla görerek ortaya koyuyor, diyebiliriz.

Evet, bir yenilenmenin kapısını ilk açan Demirtaş oldu. Umarım özgürlüğüne tez elden kavuşur.

İMAMOĞLU ADAYLIĞINI KOYAR MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kastederek soruyorum. Öyle görüyorum ki Ekrem İmamoğlu siyaset olarak kendisine CHP liderliğine uzanan bir yol açıldığı kanaatinde. Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığıyla zaten belediye başkanlığı adaylığı sürecini bitirdiğini ortaya koymuştu. Şimdi CHP’de özellikle yerel seçim sonrası yenilenmenin kendisine yeni bir fırsat yarattığını görüyor.

Saray, seçimlere giderken Ekrem Bey’i belediye başkanlığında tutar mı, yoksa uydurduğu ve dünyanın en siyasi ayıp, en sahte, en utanmaz suçlamasıyla açtırdığı dava ve aldırdığı kararı kısa sürede uygulamaya geçirtir ve İmamoğlu’nu başkanlıktan alır mı... Durum, yerel seçimlere giderken Ekrem Bey’i orada tutmayacağının işaretlerini veriyor. 5 yıl daha iktidarda olacağı hesabıyla yargısının bağımsız ve adaletli bir karar vermesini beklemiyorum. (Umarım sürpriz olur!)

Saray, CHP’nin içini de karıştırmak istiyor. Bu başka bir değerlendirme konusu, CHP ile birlikte... Bakalım.