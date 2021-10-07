Kılıçdaroğlu ile rapor alsın polemiği: Erdoğan'dan "Allah şifa versin" açıklaması

07 Ekim 2021 Perşembe, 12:32

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı, "AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" açıklamasına tepki gösterdi.

Erdoğan, "Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız, doktorların da karışmayız. Acilen müdahale edilmesi gereken CHP için vahim bir durum olduğu ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"Yeni anayasa dindar bir anayasa olmalı" diyen eski Meclis Başkanı AKP’li İsmail Kahraman, sözlerinin çarpıtıldığını savunmuş fakat bir kez daha laikliği hedef almıştı.

Dindar anayasa yapalım, ilk dört madde değişebilir” sözleri muhalefet ve MHP - AKP kanadında da tepki çeken Kahraman, “Laiklik kelimesi çok değişik. Her parti kendini laik görüyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek partiler kapatılıyor, laiklik ileri sürülerek hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki laiklik olmasın” demişti.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı

Erdoğan, Kahraman'ın sözlerine rağmen CHP liderini suçlayarak "İlk 4 maddeyi değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?" diye konuşmuştu.

Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu ise "Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.