MetroPOLL'ün kurucusu paylaştı: Kahraman'a kötü haber

06 Ekim 2021 Çarşamba, 15:01

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, "Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir" sözlerinin ardından laiklik tartışmaları başladı.

İsmail Kahraman'ın açıklamaları tepki toplarken, MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar konuyla ilgili dikkat çeken anket sonucunu yayımladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sencar, "Gündeme getirilen sun’i tartışma konusuna halkın bakışı" notuyla "Laiklik gerekli mi" sorusuna verilen yanıtı paylaştı. Anket sonucuna göre, "Din işleri ile devlet işlerinin ayrılması anlamında laikliğin Türkiye için gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yüzde 69 oranında "Evet düşünüyorum" yanıtının verildiği görüldü.

Soruya, yüzde 25,8 oranında "Hayır düşünmüyorum", yüzde 5,3 oranında ise "Fikrim yok" diye yanıt verildiği belirtildi.

Gündeme getirilen sun’i tartışma konusuna halkın bakışı pic.twitter.com/dlBh6b3fyO — Ozer Sencar (@ozersencar1) October 6, 2021

NE OLMUŞTU?

"Yeni anayasa dindar bir anayasa olmalı" diyen eski Meclis Başkanı AKP’li İsmail Kahraman, sözlerinin çarpıtıldığını savunmuş fakat bir kez daha laikliği hedef almıştı.

Dindar anayasa yapalım, ilk dört madde değişebilir” sözleri muhalefet ve MHP - AKP kanadında da tepki çeken Kahraman, “Laiklik kelimesi çok değişik. Her parti kendini laik görüyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek partiler kapatılıyor, laiklik ileri sürülerek hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki laiklik olmasın” demişti.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Kılıçdaroğlu ise "Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.