Kılıçdaroğlu İzmir'de talimat verdi: 'Bu sorunu çözün'

25 Eylül 2022 Pazar, 15:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziemir’de yürüttüğü 4 bin 800 konutluk Aktepe- Emrez Kentsel Dönüşüm Projesinin temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu törende yaptığı açıklamada, "Belediye başkanlarımız burada tapuda bazı sorunların yaşandığını, hazine ile vatandaş tapuları arasında farklılıklar olduğunu dile getirdi… Grup Başkanvekilimiz Engin Altay Beye söyledim, dedim ki ‘Bu sorunu çözün ama çözeceğiniz zaman İzmirlilere haber verin. Parlamentoda bu görüşmeler yapılırken İzmirliler de o görüşmeleri izleyebilsinler’. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, törene katılan yurttaşlara şöyle seslendi:

“Teşekkür ederim gençler, benim umudum da sizlersiniz. Türkiye’yi çağdaş uygarlığa beraber taşıyacağız, birlikte mücadele edeceğiz. Bu konuda en ufak bir endişem yok. Bu ülkede gençler özgürce düşüncelerini ifade edebilmeli. İşsiz kalmamalı, umutsuzluğa kapılmamalı. Geleceklerini yurt dışında değil Türkiye’de aramalı. Bu nedenle sizin bütün hayalleriniz, benim hedefim olacaktır. Unutmayın.

“EVLERİN DEPREME DAYANIKLI OLMASI LAZIM, YETERLİ Mİ?”

Hepimiz Anadolu’nun değişik yerlerinden buraya geldik. Gecekondular yapıldı. Babalarınız yaptı, sizler yerleştiniz. İmkanlar sınırlı oldu. Ama gün geldi, burası deprem bölgesi ve insanlar daha iyi koşullarda yaşamak istiyorlar. Oturdukları evin yaşanabilir olması lazım. Parklarının, doğalgazının, elektriğinin, suyunun, altyapının iyi olması lazım. Bir kente yakışır bir yaşam standardını yakalamak lazım. Bölgeyi biliyorum, İzmir’in deprem bölgesi olduğunu da görüyoruz. Acılar yaşandı, bunun da farkındayız. Bu acıların dinmesi gerektiğini de biliyoruz. Evlerin depreme dayanıklı olması lazım, yeterli mi? Hayır. Evlerin yaşanabilir olması lazım. Evlerde oturan insanların en azından pencereden baktıklarında doğayı görmesi lazım. Parklarının olması lazım. Yaşlılar, gençler o parklarda biraz nefes alabilmeli. Güzel bir ortamda yaşayabilmeli insanlar.

“FİKİRTEPE OLAYI TÜRKİYE İÇİN KOLAY UNUTULACAK BİR OLAY DEĞİLDİR”

Her mahallenin bir kültürü vardır. O kültürün içinde insanlar düğünlerini yaparlar. Birbirlerinin acılarını paylaşırlar. Mahalle kültürünün de yaşatılması lazım. İnsanları bir yere göndererek, onlara farklı yerlerden konut vererek, onların kültürlerini yok edemezsiniz. O kültürlerin de o mahallelerde yaşaması lazım. Çünkü kültür mahallenin temel ama temel motiflerinden birisidir. Kentsel dönüşüm yapılırken güvencenin olması lazım. Evi yıkılacak olan, daha iyi bir yere taşınacak olan kişinin ‘Evet benim evim yıkılıyor ama güven içinde bir süre sonra daha güzel bir konuta sahip olacağım’ demesi lazım. Geçmişte bunun acıları yaşandı. İstanbul Fikirtepe olayı Türkiye için kolay unutulacak bir olay değildir. Burada insanların evleri yıkıldı. Beton ormanları yapıldı. Müteahhitler ile ev sahipleri karşı karşıya getirildi. Müteahhitlerin bir kısmı inşaatları yapamadı. İnsanlar perişan oldu. Hala perişanlığı yaşıyorlar o insanlar. Bizim belediye başkanlarımız böyle bir atmosfere izin vermediler. Sizin muhatabınız doğrudan doğruya belediye. Siz müteahhit ile muhatap olmayacaksınız. Garantörü belediye olacak.

“AK PARTİLİ VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI YERLERDE BÜYÜK SIKINTILAR VAR”

Belediye başkanlarımıza engeller çıkarıyorlar, bir sürü engel. İş yapmasınlar diye. Belediye başkanları arkadaşlarımıza söyledim. Asla ve asla mazeret üretmeyeceksiniz. Nitekim büyükşehir belediye başkanımız da bunu söyledi. Biz mazeret makamı değiliz dedi. Bütün engelleri aşacaksınız ve vatandaşa hizmet edeceksiniz dedim. Bu çerçevede çalışıyorlar. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Onların yapmadığını belediye başkanlarımız yapıyor. Ama AK Partili vatandaşların yaşadığı yerlerde büyük sıkıntılar var. Göreceksiniz iktidarı aldığımızda Türkiye’nin neresinde olursa olsun, bütün vatandaşların sorularına kilitlenip, o sorunları çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim.

Belediye başkanlarımız burada tapuda bazı sorunların yaşandığını, hazine ile vatandaş tapuları arasında farklılıklar olduğunu dile getirdi… Grup Başkanvekilimiz Engin Altay Beye söyledim, dedim ki ‘Bu sorunu çözün ama çözeceğiniz zaman İzmirlilere haber verin. Parlamentoda bu görüşmeler yapılırken İzmirliler de o görüşmeleri izleyebilsinler’. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.”

Kılıçdaroğlu daha sonra Soyer ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile birlikte inşaatın temelini attı.