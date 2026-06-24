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CHP’nin Aday Ofisi, butlan kararına karşın Meclis’te çalışmaya devam ediyor: 'CHP'de kalma çabasındayız'

CHP’nin Aday Ofisi, butlan kararına karşın Meclis’te çalışmaya devam ediyor: 'CHP'de kalma çabasındayız'

24.06.2026 13:11:00
Güncellenme:
Sarp Sağkal
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CHP’nin Aday Ofisi, butlan kararına karşın Meclis’te çalışmaya devam ediyor: 'CHP'de kalma çabasındayız'

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası mahkeme kararıyla göreve getirilen yönetimin kapattığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin üyeleri, çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Bu kapsamda konuşan Özgür Özel yönetiminin Sağlık Kurulu Politika Başkanı Kayıhan Pala, “Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel’le sonuna kadar CHP’de kalma çabasındayız. Olmadı, o zaman ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız” dedi.
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CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim, CHP’nin 2020’den sonra yaptığı tüm kurultayların geçersiz olduğunu belirterek, CHP tüzüğüne Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) işlendiği tüzük kurultayının da geçersiz sayıldığını savundu.

Bu kapsamda partinin Ankara’da açılan aday ofisi, Ankara İl Başkanlığı’na geri verildi. Bu kararı tanımayan partinin seçilmiş yönetimi ise, butlan kararı öncesi iki haftada bir yaptıkları aday ofisi toplantılarını Meclis’e taşıdı.

Aday ofisinin Sağlık Politika Kurulu üyeleri, bugün Meclis’te gazetecilerle bir araya geldi. Bu buluşma, mutlak butlan kararı sonrası aday ofisi üyelerinin basınla yaptığı ilk buluşma oldu. 

"BUTLANCILARLA GÖRÜŞMEK İSTEYEN YOK"

Burada konuşan politika kurulu başkanı Kayıhan Pala, “Aday ofisi binasından çıktık ama son kurultayda kabul edilen tüzüğün geçersiz olduğuyla ilgili bir değerlendirme yok. Aday ofisiyle ilgili bizim görevde olmadığımızla ilgili kesinleşen bir yargı kararı da yok. Bu nedenle biz sonuna kadar devam etme kararlılığındayız” dedi.

Butlan kararı sonrası sağlık meslek örgütleriyle temaslarında bir bozulma olmadığını da belirten Pala, “Şu ana kadar butlancılarla görüşürüz diyen bir meslek örgütü ya da sendikayla karşılaşmadık. Bizimle de bir sorunları yok. Hatta hâlâ randevu talep eden çok sayıda meslek örgütü var” ifadelerini kullandı.  

"CHP’DE KALMA ÇABASINDAYIZ"

Yaptıkları çalışmaların sahadaki karşılığının butlan kararı sonrası değişip değişmediği de sorulan Pala, “Bu konuştuklarımızı bir sunum eşliğinde anlattığımız toplantılarda seçim olması halinde bunları yapacak ekip olarak algılanıyoruz. Siyasetin nereye gideceği hâlâ tartışılıyor. Biz seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel’le sonuna kadar CHP’de kalma çabasındayız” dedi.

Üzeri kapalı olarak yeni parti tartışmalarına gönderme yapan Pala, yeni bir partiye geçseler bile seçim sonrasına yönelik sağlık alanındaki yol haritalarını hazır tutmak istediklerini belirtti.

Pala “CHP kalma çabamız olmadı, o zaman genel başkanımızın dediği gibi ‘Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız.’ Bunu yaparken de buradaki kişilerden bağımsız, nasıl bir sağlık sisteminin uygulanmasına ilişkin bir eylem planını hazırlamak istiyoruz” diye konuştu. 

İlgili Konular: #CHP #Kayıhan Pala

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