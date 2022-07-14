Kılıçdaroğlu 'masa ve adaylık' sorusuna hangi yanıtı verdi?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:54

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir yandan 7 Ağustos tarihinde Ankara’da yapılacak olan ‘Altılı Masa’ toplantısına diğer yandan ise çıkacağı yurt gezisine hazırlandığını belirtti.

TBMM tatilde olduğu için, salı günleri yapılan grup konuşması formatının bu kez kent meydanlarına taşınacağını söyleyen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu halka meclis kürsüsünden değil, ‘Milletin Kürsüsü’nden seslenecek" dedi.



Yarkadaş eski bir CHP milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na yönelttiği “Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?” sorusuna “Adayım” yanıtı verdiğini aktardı.

Yarkadaş’ın aktardığına göre, CHP lideri altılı masayla ilgili olarak da, “İsmimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz” dedi.

Yarkadaş yazısının devamında, “Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda açıkça ortaya koyduğu ve birçok kişiyle paylaştığı net tavrı, aslında ‘Milletin Kürsüsü’nde ne anlatacağını da gösteriyor. CHP lideri, meydanlarda adaylığına ilişkin güçlü mesajlar vermeye hazırlanıyor” değerlendirmesini yaptı.