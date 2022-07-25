Kılıçdaroğlu, 'Mirasım bu olacak' diyerek tepki gösterdi: 'Hepinizin canı cehenneme'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Mafyalar, 5’li çeteler, uyuşturucu baronları, size sesleniyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Hepinizin canı cehenneme" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Suikast sonucu katledilen Necip Hablemitoğlu'nun eşi, akademisyen ve yazar, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'nun bir tweetini alıntılayan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum" diyen CHP lideri, "Hepinizin canı cehenneme" diyerek rest çekti.
"HER TARAFI LAĞIM KOKUSU SARDI"
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum, hepinizin canı cehenneme! Her tarafı lağım kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz. Pirüpak bir ülke bırakacağım gençlere. Mirasım bu olacak."
NE OLMUŞTU?
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelilerinden emekli albay Levent Göktaş‘a ait olduğu iddia edilen Twitter hesabında bir dizi paylaşımlarda bulunulması, Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelmişti.
Söz konusu paylaşımlarda "Her şeyi belgeleriyle açıklamaya başlıyorum" gibi ifadeler yer alıyordu. Ancak bu hesabın Göktaş'a ait olmadığı anlaşılmıştı.
Yıllardır eşini kaybettiği suikastın aydınlatılması talebini sürdüren Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da, gelişmelere tepkisini "Leş pazarlıklar dönüyor belli ki, leş adamların elinde oyuncak olmuş memleket" sözleriyle gösterdi.
İlgili Haberler
- Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu baş başa ne konuştu?
- CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a Balıkesir’deki mitingde kendi sözüyle yanıt verdi
- Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter profiline 'Bay Kemal' ifadesini ekledi
- Sedat Peker cephesinden Hablemitoğlu suikasinin firari sanığı Göktaş'a jet yanıt
- Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında Abdullah Gül’ün ifadeleri yer aldı: Amerika ne isterse yapacağız
- Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme!
-
Video Haberler
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
- Motosikletini çalan hırsız sandığı motosikletliye çarptı
- Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
- Soruşturma mı terfi mi gelecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt