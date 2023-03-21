Kılıçdaroğlu, SPD Eş Genel Başkanı Klingbeil ile Gaziantep'de bir araya geldi

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 19:14

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:18

Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde inceleme yapmak ve bilgi alman için gelen Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görüştü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Klingbeil, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

CHP lideri, "İş bölümü yapma konusunda da katkı vereceklerini; özellikle İstanbul ve Hatay için verecekleri katkı bizim için son derece değerli. Hem tarihsel dokunun korunması hem kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının değerli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Klingbeil ise, "Türkiye’deki depremden gelen korkunç görüntüleri hep birlikte Alman televizyonlarından da izledik. Bütün haberleri çok yakından takip ettik. Almanya’da Türklerle birlikte gözyaşı döktük. İki ülke arasındaki bağımız o kadar yakın ki neredeyse Almanya’da herkes Türkiye’deki bir yakını, dostu olan birini tanıyor" dedi. Klingbeil, kentlerin inşası konusunda, "Almanya’dan gelen uzmanların özellikle kentlerin yeniden imarı konusunda destek verebilirler. Alman uzmanlar burada katkı sağlayabilirler" açıklamasını yaptı.

"VERECEKLERİ KATKI SON DERECE DEĞERLİ"

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin; “Kardeş Sosyal Demokrat Parti’yi deprem bölgesinde görmekten son derece mutluyuz. Yaşadığımız tabloyu yerinde görmek istediler. Bilgi istediler deprem dolayısıyla. Biz de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. İş bölümü yapma konusunda da katkı vereceklerini; özellikle İstanbul ve Hatay için verecekleri katkı bizim için son derece değerli. Hem tarihsel dokunun korunması hem kentin yeniden inşa edilmesi açısından yapılacak katkının değerli olduğuna inanıyoruz. Geniş bir ekiple geldi sayın Genel Başkan, kendilerine yürekten teşekkür ederiz acılarımızı paylaştıkları için” dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Başkanı Lars Klingbeil, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"ALMANYA'DA GÖZYAŞI DÖKTÜK"

"SPD Genel Başkanı olarak bugün büyük bir heyetle birlikte deprem bölgesini ziyaret etmekteyiz. Alman Sosyal Demokratlar adına ve Alman Başbakanı adına taziyelerimizi sunmak istiyoruz. Derin üzüntüyle Türkiye’de gerçekleşen depremi ve etkilerini hep birlikte gördük. Hayatını kaybedenlerin, herkesin başı sağ olsun demek istiyoruz. Çok derinden üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak istiyoruz.

Türkiye’deki depremden gelen korkunç görüntüleri hep birlikte Alman televizyonlarından da izledik. Bütün haberleri çok yakından takip ettik. Almanya’da Türklerle birlikte gözyaşı döktük. İki ülke arasındaki bağımız o kadar yakın ki neredeyse Almanya’da herkes Türkiye’deki bir yakını, dostu olan birini tanıyor. Deprem bölgesinde etkilenmiş insanları tanıyor. İki ülkenin birbirine ne kadar yakın olduğunun da bir ifadesi bu aynı zamanda. O nedenle bizim için deprem sadece bazı rakamlardan oluşan, şu kadar insan hayatını kaybetti, şu kadar ev yıkıldı gibi rakamlardan oluşan bir şey değil. Doğrudan insanların etkilendiğini kaç kişinin hayatını kaybettiğini ve çok yakından hissettiğimiz bir afet olduğunu belirtmek istiyorum. O nedenle bugün bölgeye gelmek benim ve heyetim için özellikle önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

"ALMAN UZMANLAR BURADA KATKI SAĞLAYABİLİRLER"

Bu vesileyle CHP Genel Başkanı ile burada buluşabilmemiz için de çok müteşekkir olduğumu dile getirmek istiyorum. Bugün burada birlikte görüşebildik. Bundan sonra bu bölgenin yeniden imar edilmesi konusunda Almanya’nın nasıl bir destek sağlayabileceğini de görüştük. Sadece Almanya, maddi açısında yardım etmekle kalmıyor, halihazırda, Almanya deprem bölgesine mali yardım yapan en büyük donör ülke konumunda. Onun dışında Almanya’dan gelen uzmanların özellikle kentlerin yeniden imarı konusunda destek verebilirler. Alman uzmanlar burada katkı sağlayabilirler.

Özellikle Hatay’ın yeniden yapımı için. İstanbul’un depremden daha iyi korunabilmesi, daha iyi hazırlanabilmesi için katkı yapabilirler. Bu konuyu ele aldık. Özellikle Almanya İmar Bakanı Klara Geywitz ile bu konuda doğrudan doğruya bu konuyu da ele alacağız. Alman hükümeti olarak da Türkiye’ye bu konuda destek vermeyi arzu ediyoruz.”