Kılıçdaroğlu, Tarkan konserinde: 'Siyaset bir yere kadar...'

09 Eylül 2022 Cuma, 23:27

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarkan konseri ile kutlandı. Ünlü sanatçı Tarkan, saatler 22.00'yi gösterdiğinde sahneye çıktı.

Binlerce kişinin alandan, binlerce kişinin ise canlı olarak takip ettiği Megastar, 'Yolla' şarkısıyla açılış yaptı. Tarkan konserinin bir bölümü, YouTube'dan canlı yayınlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'TARKAN' PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarına katıldı ve İzmirlileri sahneden selamladı.

Kılıçdaroğlu, Tarkan konserini de ön sıralardan izledi. Ailesiyle birlikte konserden bir anını paylaşan CHP lideri, fotoğrafa şu notu düştü:

"Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik..."