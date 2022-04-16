Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
16 Nisan 2022 Cumartesi, 11:39
Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'ndan Zekeriya Beyaz'ın ailesine taziye ziyareti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 12 Nisan Salı günü hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Esenler’de yaşayan Beyaz ailesine başsağlığı diledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye ziyaretinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.


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