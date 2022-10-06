Kılıçdaroğlu’na 8 yıl sonra 17-25 Aralık fezlekesi

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 34 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kılıçdaroğlu için 8 yıl aranın ardından gelen 24’üncü fezlekenin “Gizliliğin ihlali” suçlamasıyla açılan dava kapsamında hazırlandığı ortaya çıktı.

CHP LİDERİ MECLİS’TE KONUŞMALARI DİNLETTİ

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu 11 Şubat 2014 tarihinde Meclis’teki grup toplantısında bazı iş insanlarının Sabah gazetesi ve ATV'nin satın alınmasıyla ilgili havuz oluşturulduğuna dair konuşmalar olduğu iddia edilen ses kayıtlarını dinletti.

Kılıçdaroğlu hakkında açılan soruşturmaya Nisan 2014’te kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vekillerinin itirazı üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu karar kaldırıldı ve yeniden soruşturma başlatıldı.

Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendisinin şikayetçi olduğu davalardan feragat ettiğini açıklayıp dosyaya dilekçe sunmasına rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 2016 yılında “Gizliliğin ihlali” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

MAHKEME DURMA KARARI VERDİ

Ankara 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında Kılıçdaroğlu’nun avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu’na ilişkin verdiği ihlal kararını hatırlattı. Avukatlar dokunulmazlığın kaldırılması için Meclis kararı olmadığını ve durma kararı verilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında Kılıçdaroğlu’nun dosyasının Berberoğlu’nun dosyasıyla “benzer mahiyette” olduğunu belirterek dosya kapsamında durma kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de 16 Nisan 2021 tarihinde Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının devam ettiğini belirterek dosyada durma kararı verdi ve kararı TBMM Başkanlığı’na gönderdi.

Mahkemenin bu adımının ardından Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri”, Meclis Başkanlığı'nca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Kılıçdaroğlu hakkında 18’i cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle düzenlenmiş toplam 24 fezleke bulunuyor.