Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2021 Cuma, 16:08
Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı
Abone Ol google-news

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. 

Kılıçdaroğlu, mesajını "“Bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olmak üzere kurulan güzel Cumhuriyetimiz, 98 yaşında! Doğum günün kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle paylaştı.

"DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Mesajda, "Yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, "Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti" ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız" ifadeleri yer aldı.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler