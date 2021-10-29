Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı

29 Ekim 2021 Cuma, 16:08

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajını "“Bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olmak üzere kurulan güzel Cumhuriyetimiz, 98 yaşında! Doğum günün kutlu olsun Türkiye Cumhuriyeti" sözleriyle paylaştı.

"DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Mesajda, "Yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, "Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti" ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız" ifadeleri yer aldı.

