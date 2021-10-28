Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi artık yönetemiyorlar. Yönetme kabiliyetleri yok." açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da toplu açılış ve temel atma töreninde konuşuyor.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi artık yönetemiyorlar. Yönetme kabiliyetleri yok." diye belirtti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkeresi için "Hayır" oyu vermeleri üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallarının basmasını istemem." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:
"Son zamanlarda siyasette sertleşme var. Bana yönelik tehditler var hiç ama hiç umurumda değil. Benim en büyük güvencem bu ülkenin saygıdeğer insanlarıdır.
Ben hiçbir ayrım yapmadan insanlarıma hizmet etmek istiyorum. Terörle mücadele edilecekse, bu ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar.
Yabancı askerler gelecek Türkiye’de terörle mücadele edecek bana da ‘Buna evet de’ diyorlar.
‘Evet’ dersek Cumhuriyet’e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem."
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