Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e başsağlığı mesajı
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ablası Mualla Özen'in hayatını kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başsağlığı diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün sabah ablası Mualla Özen'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ablam Mualla Özen hakkın rahmetine kavuştu. Cenazemiz bugün ikindi vakti İzmit Gündoğdu köyünden kalkacaktır. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Akşener'e başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in hayatını kaybeden ablası Mualla Özen’e Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.
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