Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a sert yanıt: İlaçlarını sakın ihmal etme

31 Aralık 2021 Cuma, 16:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ASKON 12. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı'na giden Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, ''Kılıçdaroğlu kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankası'ndan randevu istedi, randevu verildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins cibilliyeti bozuk. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz'' ifadelerini kullandı.

''İLAÇLARINI SAKIN İHMAL ETME''

Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Kılıçdaroğlu, ''Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…'' demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar'' diyerek tepkisini dile getirdi.