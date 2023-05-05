Kılıçdaroğlu'ndan eşine 'doğum günü' yanıtı

Selvi Kılıçdaroğlu, "Bugün benim doğum günüm" diyerek, eşi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüntülü konuştuğu anlara ilişkin bir video paylaştı. "Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz" ifadelerini kullanan Selvi Kılıçdaroğlu'na; eşinden "Ne dese haklıdır." yanıtı geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 19:55
Kılıçdaroğlu'ndan eşine 'doğum günü' yanıtı
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı 'doğum günü' paylaşımına duygusal bir yanıt verdi. 

CHP lideri, "Ömrünü devlete ve siyasete vermiş biriyle hayatı paylaşmak zordur, hep özlersiniz, çocuklarınız özler. Bugün benim doğum günüm." ifadelerini kullanan Selvi Kılıçdaroğlu'na, şu sözlerle yanıt verdi:

"Hayat arkadaşım, derttaşım, yuvamızın Selvi’si. Ne dese haklıdır."

Öte yandan Selvi Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, Kemal Kılıçdaroğlu ile video konferans yaptığı görüldü.


Selvi Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Doğum günü

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