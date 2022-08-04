Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme ziyareti' sonrası açıklama: 'Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 16:23
Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme ziyareti' sonrası açıklama: 'Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim'
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Şırnak Uludere’ye geldi.

Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etti. 

"BİR DAHA GELECEĞİM"

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Acılarımızla yüzleşerek iyileşebiliriz. Yaralarımızı ancak bu sayede sarabiliriz. Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak, bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim" ifadelerini kullandı.


Kemal Kılıçdaroğlu Roboski Şırnak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler