Kılıçdaroğlu'ndan infial yaratan Kuran yakma eylemine sert tepki: 'Utanç verici!'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İsveç'te cami önünde Kuran yakıldığı anların görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yetkililerin “ifade özgürlüğü” adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir" dedi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir şahıs Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yaktı. Görüntüler, tüm dünyada infial yarattı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kuran yakma görüntülerine tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin “ifade özgürlüğü” adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum."
Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk günü İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması, yetkililerin “ifade özgürlüğü” adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 29, 2023
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