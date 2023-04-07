Kılıçdaroğlu’ndan Mahir Akkoyun’a 'geçmiş olsun' telefonu

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 22:26

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 22:26

"Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarının yaratıcısı olan tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akkoyun'u telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.