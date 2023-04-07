Kılıçdaroğlu’ndan Mahir Akkoyun’a 'geçmiş olsun' telefonu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisini eleştirdiği görseller nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan tasarımcı Mahir Akkoyun ile telefonda görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 22:26
Kılıçdaroğlu’ndan Mahir Akkoyun’a 'geçmiş olsun' telefonu
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"Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarının yaratıcısı olan tasarımcı Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu, Akkoyun'u telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.


Mahir Akkoyun Kılıçdaroğlu telefon

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